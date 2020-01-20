Kamu misafirhanesinde günlük 10 TL’ye konaklama

Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu. Tesisin özelliklerine göre yemek ücreti kişi başına günlük 17.50- 26.50 lira, konaklama bedeli ise 7.50-10 lira arasında değişecek. 1 Temmuz ile 15 Ağustos döneminde konaklama ücretleri 12-13 lira civarında olacak. Misafirhaneler kişi başı gecelik fiyatı ise en az 13 lira. Devlete ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek memurun, her bir çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 240 lira olacak. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saat süreyle yararlanmanın bedeli olarak da kişi başına en az 16.50 lira ödenecek. Yeni tarifeler 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek.



