Yılın son Kamu Personel Seçme Sınavı DHBT 9 Aralık'ta gerçekleşti. ÖSYM genellikle soru ve cevapları sınavın üzerinden 2 gün sonra açıklıyordu ve bugün de beklenildiği gibi oldu.

Kurum, saat 11.00'de bir duyuru geçerek soruların tamamının cevapların ise yüzde 10'unun erişime açıldığını duyurdu. Aşağıdaki linklere tıklayarak KPSS DHBT soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

KPSS SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI İLE CEVAP ANAHTARI (%10) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN KPSS DHBT DUYURUSU:

09 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 11 Aralık 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

DHBT-1: 14. Soru

DHBT-ORTAÖĞRETİM: Bulunmamaktadır.

DHBT-ÖN LİSANS: 3. Soru

DHBT-LİSANS: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevapların açıklanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. KPSS DHBT sonuçlarının açıklanma tarihi 4 Ocak 2019'da... Fakat saat ile ilgili resmi bir duyuru yok.