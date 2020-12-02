Kamuda çalışanlardan sonra bankalar da mesai saatlerini değiştirdi
Corona virüs önlemleri çerçevesinde kamuda mesai saatlerinin değiştirilmesinin ardından özel sektörden ilk hamle bankacılardan geldi. bazı bankalar mesai saatlerini kamuda olduğu gibi 10.00-16.00 olarak değiştirdi.
02 Aralık 2020, Çarşamba 10:56 Son Güncelleme:
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Corona virüs önlemleri çerçevesinde kamuda mesai saatlerinin değiştirilmesinin ardından özel sektörden ilk hamle bankacılardan geldi. Türkiye'de hizmet veren bazı bankalar mesai saatlerini kamuda olduğu gibi 10.00-16.00 olarak değiştirdi.
Kovid-19 salgının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadelede bir dizi tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında kamu çalışanlarının mesai saatleri bugünden itibaren 10.00-16.00 olarak değiştirildi.
Özelde ilk hamle bankacılardan geldi
Kamu da alınan karar sonrası gözler özel sektöre çevrildi. Özel sektörde konuyla ilgili ilk hamle bankacılık sektöründen geldi.
Bankalar da 10.00 - 16.00 arasında hizmet verecek
Türkiye'deki bazı bankalar hem çalışanlarının hem de vatandaşın sağlığını korumak amacıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Söz konusu özel bankalar saat 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 arasında hizmet vereceğini ve uygulamanın bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu.