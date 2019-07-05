Kamuda ikramiye hesabı değişti

Örneğin; 25 yıl hizmeti bulunan 1’inci derece 4’üncü kademedeki bir öğretmenin emekli ikramiyesi 93 bin 790 liradan 99 bin 400 liraya çıkacak. Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesiyle ilgili düzenleme henüz yapılmadı ama bu, hükümetin gündeminde. 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin emekli maaşı temmuzda 3102 lira yerine 3782 liraya çıkacaktı. 25 yıl hizmeti olan öğretmenin alacağı ikramiye de 99 bin 430 lira yerine, 121 bin 235 liraya çıkacaktı.



