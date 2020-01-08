Kamuda ikramiye hesabı değişti

Örneğin; 25 yıl hizmeti bulunan 1’inci derece 4’üncü kademedeki bir öğretmenin emekli ikramiyesi 99 bin 439 liradan 104 bin 958 liraya çıkacak. Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesiyle ilgili düzenleme henüz yapılmadı ama bu, hükümetin gündeminde. 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı bu gruptaki memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşlarında artış olacaktı.

14 günlük fark

Memur 15 Aralık 2019’da, 15 Aralık 2019-14 Ocak 2020 arasının maaşını peşin aldı. Bu durumda 2020 için ödenen 14 günlük maaşına 2020 zammı yansıtılmadı. 15 Aralık’ta aldığı ücretin 14 günlük tutarına yüzde 5.49 fark hesaplanacak. Dolayısıyla ocak ayında bir önceki ayın yani aralık ayı ücretinin yarısı için yüzde 5.49 oranında hesaplanan farkı ve 15 Ocak- 14 Şubat 2020 dönemi için zamlı maaşını alacak. Bu konuda genelge de yayımlanmış durumda. Örneğin 9’a 1 öğretmenin maaş zammı 209 lirayken 97 lira da ekstra 14 günlük bir fark yatacak.