Kamudaki iş ilanlarını bu adresten takip edebilirsiniz! Yüzlerce personel alımı yapılacak....
İş arayanlar için fırsatlar devam ediyor. Kamu ilanlarının paylaşıldığı ‘kamuilan. ailevecalisma.gov.tr’ üzerinden istihdam olanaklarını takip etmek mümkün.
06 Nisan 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Burada üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan emniyete kadar birçok kurum personel alımlarına devam ediyor. Çoğunlukla üniversitelerin akademik personel ihtiyaçlarının duyurulduğu sitede, Türkiye’nin her ilinde iş imkanı bulunabiliyor. İlanın detayları, şartları ve gerekli belgeler her duyuru için değişiklik gösteriyor.
SAĞLIKÇI ALIMI ARTTI
Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkileyen korona nedeniyle sağlık çalışanları da oldukça zor ve yorucu bir sene geçirdi. Artan hasta sayıları ve hastanelerde yaşanan yoğunluğun da etkisiyle yıl boyunca sağlık personeli alımları oldukça fazlaydı.
Yine bu yıl da özellikle üniversite hastanelerinde çalışmak üzere aranan sağlıkçı sayısı arttı. Bu kapsamda sadece3 üniversitede 120’nin üzerinde sağlık personeli alımı yayımlandı.