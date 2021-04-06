Burada üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan emniyete kadar birçok kurum personel alımlarına devam ediyor. Çoğunlukla üniversitelerin akademik personel ihtiyaçlarının duyurulduğu sitede, Türkiye’nin her ilinde iş imkanı bulunabiliyor. İlanın detayları, şartları ve gerekli belgeler her duyuru için değişiklik gösteriyor.

SAĞLIKÇI ALIMI ARTTI

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkileyen korona nedeniyle sağlık çalışanları da oldukça zor ve yorucu bir sene geçirdi. Artan hasta sayıları ve hastanelerde yaşanan yoğunluğun da etkisiyle yıl boyunca sağlık personeli alımları oldukça fazlaydı.

Yine bu yıl da özellikle üniversite hastanelerinde çalışmak üzere aranan sağlıkçı sayısı arttı. Bu kapsamda sadece3 üniversitede 120’nin üzerinde sağlık personeli alımı yayımlandı.