Kamuda işe alımlar artık tek kapıdan yapılacak

Atay, “Kamu personeline dair işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi görevi ofisimize tevdi edildi. Bunun en temel göstergelerinden birisi, yerli ve milli yazılımla geliştirdiğimiz Kariyer Kapısı” dedi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten Salim Atay, bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli konunun da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması olduğunu vurguladı. Atay, “İşe alım süreçlerinin tamamı izlenebilir sisteme sahip” diye konuştu.

ÖZELDEN TALEP

Salim Atay, şunları söyledi:

“Bu yılın sonuna kadar kamuda işe alımların hepsine bu platform üzerinden katkı veriyor olacağız. Yani tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Bu, hayli zamandır denemeler ve pilot çalışmalar yaptığımız bir sistem. Dolayısıyla belediyelerden ve özel sektörden de kullanım için talepler geliyor.”

3 MİLYON PERSONELE EĞİTİM

Kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak için de Uzaktan Eğitim Kapısı’nı hayata geçirdiklerini belirten Atay, “Bu platformumuzu da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Bugün 3 milyona yakın kamu çalışanımız sistem üzerindeki eğitimlerden yararlanabiliyor” diye konuştu.

54 MİLYARLIK TASARRUF

Türkiye’nin insan kaynağı envanterini çıkarttıklarını belirten Atay, elde edilecek verilerle şekillenecek insan kaynağı yönetimi ve planlamasıyla kamudaki insan kaynağında verimliliğin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Atay, geliştirdikleri bütün bu araçlar etkin olarak kullanıldığında yıllık 54 milyar liralık bir tasarruf öngördüklerini açıkladı.



