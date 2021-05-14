Ekonomi Kamuda işe alımlar artık tek kapıdan yapılacak

Kamuda işe alımlar artık tek kapıdan yapılacak

Ekonomi

Kamuda işe alımlar artık tek kapıdan yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, kamuda işe alımların artık sadece Kariyer Kapısı Platformu (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacağını söyledi.

14 Mayıs 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Atay, “Kamu personeline dair işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi görevi ofisimize tevdi edildi. Bunun en temel göstergelerinden birisi, yerli ve milli yazılımla geliştirdiğimiz Kariyer Kapısı” dedi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten Salim Atay, bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli konunun da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması olduğunu vurguladı. Atay, “İşe alım süreçlerinin tamamı izlenebilir sisteme sahip” diye konuştu.

ÖZELDEN TALEP

Salim Atay, şunları söyledi:

“Bu yılın sonuna kadar kamuda işe alımların hepsine bu platform üzerinden katkı veriyor olacağız. Yani tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Bu, hayli zamandır denemeler ve pilot çalışmalar yaptığımız bir sistem. Dolayısıyla belediyelerden ve özel sektörden de kullanım için talepler geliyor.”

3 MİLYON PERSONELE EĞİTİM

Kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak için de Uzaktan Eğitim Kapısı’nı hayata geçirdiklerini belirten Atay, “Bu platformumuzu da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Bugün 3 milyona yakın kamu çalışanımız sistem üzerindeki eğitimlerden yararlanabiliyor” diye konuştu.

54 MİLYARLIK TASARRUF

Türkiye’nin insan kaynağı envanterini çıkarttıklarını belirten Atay, elde edilecek verilerle şekillenecek insan kaynağı yönetimi ve planlamasıyla kamudaki insan kaynağında verimliliğin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Atay, geliştirdikleri bütün bu araçlar etkin olarak kullanıldığında yıllık 54 milyar liralık bir tasarruf öngördüklerini açıkladı.

İlgili Haberler
Destek ödemesi açıklaması! 1100 TL tutarında toplam...Düzenleme Meclis'e gönderildi, Bireysel Emeklilik Sistemi değişiyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Kendin yap 1500 lira kar et
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
Babanız askerliğini borçlanıp 1176 gün de prim ödeyecek
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Ümmet ne istiyor?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Maddenin manası
Özlem Denizmen
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İkinci el eşyada tuzağa dikkat!