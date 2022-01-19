Ekonomi Kamuda kadrolu memur olabilirsiniz! Mühendisten zabıtaya...

Kamuda kadrolu memur olabilirsiniz! Mühendisten zabıtaya...

Ekonomi

Kamuda kadrolu memur olabilirsiniz! Mühendisten zabıtaya...

Binlerce kişiyi ilgilendiren çok önemli haber... Yüzlerce kamu kurumu hem kadrolu hem de sözleşmeli personel arıyor. Yüzlerce farklı alanda açılan ilanlara başvurular başladı. Peki hangi kadroda, ne kadar açık var? İşte bekçiden akademik personele, vasıfsız işçiden zabıtaya kadar binlerce ilan... Hülya Çaylak'ın haberi...

19 Ocak 2022, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
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Devlet yeni yılda Türkiye genelinde iş imkanları sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda yüzlerce kamu kurumu ve üniversitede hem kadrolu memur hem de sözleşmeli personel alımıyla ilgili ilanlar yayınlandı. Ofis personelinden zabıtaya, hizmetliden psikoloğa kadar yüzlerce farklı alanda açılan kadrolar için müracaatlar başladı bile. Bunun dışında yeni açılan ilanları da Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve kamu ilanlarının paylaşıldığı ‘kamuilan.ailevecalisma.gov.tr’ üzerinden takip etmek mümkün.

TÜRKİYE'NİN HER İLİNDE

Kamudaki personel alımlarına yönelik ilanlar incelendiğinde belediyelere bakanlıklara kadar birçok kurumun personel aradığı görülüyor. Türkiye’nin her ilini kapsayan üniversite ilanları arasında da akademik personel dışında güvenlikten temizlik görevlisine kadar farklı alanlarda ilan bulunuyor. Peki hangi kadroda, ne kadar açık var? İşte bekçiden akademik personele, vasıfsız işçiden zabıtaya kadar binlerce ilan...

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