Kamuda memur olma fırsatını kaçırmayın! İşte aranan şartlar...

Resmi Gazete’de yayımlanan 4 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce toplam 5 bin 75 personel alınacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere toplam 5 bin 358 personel alacak. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı da 814 sözleşmeli icra katibi istihdam edecek. Ayrıca bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere de 237 pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacak.

SON GÜN 12 MART!

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Buna göre; adaylar ‘turkiye.gov.tr’ üzerinden giriş yaparak, ‘Adalet Bakanlığı İş Başvurusu’ ekranından başvurusunu gerçekleştirecek. Başvurular 12 Mart saat 23.59’a kadar alınacak. Adaylar sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvurabilecek. Aday birden fazla adalet komisyonuna veya unvana başvuru yaparsa başvurusu kabul edilmeyecek, kazanmış olsa dahi istihdam yapılmayacak.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web servisleri aracılığıyla alınacak. Ilanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirilmeyecek. Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 KPSS Sınavında KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.