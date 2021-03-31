Türkiye Kamuda rüşvet operasyonunda icra memuru gözaltına alındı

Kamuda rüşvet operasyonunda icra memuru gözaltına alındı

Türkiye

Kamuda rüşvet operasyonunda icra memuru gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 'kamuda rüşvet ve dolandırıcılık operasyonu'nda icra müdürünün de olduğu 26 kişi gözaltına alındı.

31 Mart 2021, Çarşamba 11:39 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "İhaleye fesat karıştırma", "Rüşvet", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, icra müdürü, icra müdür yardımcılarının olduğu 17 kamu görevlisinin de arasında yer aldığı 29 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.




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