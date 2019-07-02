Kamuda staja 200 bin başvuru

Kültürel mirasın restorasyonu, kütüphanelerin bakım ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında tercihlerin yapıldığı programa 200 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvurdu. Öğrenciler, hafta içinde düzenlenecek kurayla belirlenecek.

3 AY BOYUNCA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, programın gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından biri olacağını belirterek, “Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecek” dedi. Programlar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenlenecek. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67.36 lira almaya hak kazanacak.