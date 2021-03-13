Kamuda yeni dönem başlıyor! e-Devlet üzerinden başvurulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden yapacaklarını duyurdu. Hali hazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayınlandığını belirten Selçuk, “EKİP 2021 Yılı Yatırım Programına alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanları internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız” dedi.

Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini planladıklarını belirten Bakan Selçuk, projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını da belirterek, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını söyledi. Bakan Selçuk, “Kamu personel alımlarını tek bir sistemde birleştirerek bürokrasiyi de azaltacağız” diye konuştu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN

EKİP sistemi kamuoyuna açık bir şekilde hizmet vereceğinden şeffaf devlet anlayışına da katkı sağlaması bekleniyor. EKİP’i ayrıca e-Devlet ile entegre edeceklerini söyleyen Bakan Selçuk, “Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrimiçi işleme 7/24 ulaşabilecek. Daha düşük maliyetli ve daha hızlı personel alımı süreci başlayacak. Fiziki evrak üzerinden görülen birçok işlem sanal ortama aktarılacak. Dolayısıyla iş yükünü önemli oranda azaltacağız. Projemiz ayrıca kamu personel planlama işlemlerine de katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.