Kamuran Akbay Gebze, İstanbul Tuzla ve İstanbul Maltepe'de beş yeni proje daha hayata geçiriyor. Kamuran Akbay'ın birçoğunun temeli atılan projelerinde 454 malik, modern yapılara kavuşacak.

Kamuran Akbay'a aktif siyasete girmesi için siyasi arenadan da yoğun baskı yapılıyor. Akbay’ın yakın bir zamanda Ankara’da önemli ziyaretler gerçekleştirdiği öğrenilirken, hangi bakanla görüştüğü merak ediliyor.

İstanbul Anadolu yakasında büyük teveccüh gördüklerine dikkat çeken Akbay, kendileriyle konut mutluluğunu yaşayan bütün maliklere teşekkür etti.

Gebze'de yaptığı hayır hizmetleriyle de vatandaşların gönüllerine yerleşen ve takdir gören Kamuran Akbay, Yavuz Selim Mahallesi'nde Eyüp Cami ve Kur'an Kursu’nu müminlere kazandırdı.

İnşaat sektöründe 20 yılı geride bırakan, Türkiye'nin dört bir köşesinde yüzlerce proje hayata geçirerek, on binlerce aileyi ev sahibi yapan deneyimi iş insanı Kamuran Akbay, mimar olması nedeniyle her bir projeye özen gösteriyor.

Gebze'de on binlerce aileyi ev sahibi yapan tanınmış müteahhit Kamuran Akbay, sektörde yaptığı yeni hamleleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

''İnşaat sektörünün lokomotifi'' olarak bilinen, pandemi döneminde de yoğun çalışmasıyla takdir toplayan Akbay; Gebze, İstanbul Tuzla ve İstanbul Maltepe'de beş yeni proje daha hayata geçiriyor. Kamuran Akbay'ın birçoğunun temeli atılan projelerinde 454 malik, modern yapılara kavuşacak.

ÇİZİMİ KENDİSİ YAPIYOR

İnşaat sektöründe 20 yılı geride bırakan, Türkiye'nin dört bir köşesinde yüzlerce proje hayata geçirerek, on binlerce aileyi ev sahibi yapan deneyimi iş insanı Kamuran Akbay, mimar olması nedeniyle her bir projeye özen gösterirken, maliklerin ''rahat ve huzurlu yaşam'' bulmaları için özel projeler tasarlıyor. Akbay, birçok projenin mimari çizimini ise kendisi yapıyor.

ÜÇ ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Üç üniversite mezunu, A sınıfı karneli olan Mimar, Müteahhit Kamuran Akbay, başarısını anlattı. Akba, ''İnsanları mutlu etmek bana mutluluk ve çalışma azmi veriyor. Yaptığımız her daireyi kendim ikamet edecekmiş gibi düşünerek imal ediyor, en iyisini, en kalitelisini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu titizliğim devam edecek. Vatandaşların memnuniyeti, duaları iş aşkımı kamçılıyor. Kaliteden ödün vermeden, modern mimariyi çağdaş görsellikle buluşturuyoruz. Bu denli ilgi görmemizin, konutlarımızın henüz temelden satışa başlamasının sebebi de budur. Ve tabi ki en önemli unsur; elde ettiğimiz güven ve itibar. '' şeklinde konuştu.

YORULMADIK, BIKMADIK, KAÇMADIK, ÇALIŞTIK

Her sektörde olduğu gibi inşaat sektörünün de bir dönem duraksama yaşadığını, pandeminin bunda etkili olduğunu ifade eden Kamuran Akbay, ''Tüm olumsuzluklara rağmen durmadık, yorulmadık, bıkmadık, kaçmadık. Verdiğimiz her bir sözü yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Sektörümüzde iyinin daha iyisini yapma gayreti içinde olduk. Bunun mükafatını da elde ettiğimiz itibarla görüyoruz.'' dedi.

17 KAMU İHALESİ ALDI YAPTI

İnşaat kökenli Mimar Kamuran Akbay, sektöre adım attığı günden bu yana 17 kamu ihalesi alıp başarıyla sonuçlandıran isim olarak inşaat dünyasında yer edinmemin ayrıcalığını yaşadığını söylerken de ''Kendimi bölgeme ve ülkeme adadım. Her bütçeye uygun yaşam alanları inşaat ediyoruz. Gebze ve bölgesinde şimdiye kadar on binlerce aileyi, dar gelirliden çok gelirliye her bir aileyi ev sahibi yaptık.4 bin 900 konut inşaat ettik. '' şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA YOĞUN TEVECCÜH GÖRÜYOR

Yeni hamleleri hakkında da bilgiler veren tanınmış müteahhit Kamuran Akbay, Gebze'nin yanı sıra İstanbul Tuzla ve Maltepe'de beş yeni proje başlattıklarını, 2022 yılı içinde toplamda 454 yeni konut kazandıracaklarını vurguladı.

İstanbul Anadolu yakasında büyük teveccüh gördüklerine dikkat çeken Akbay, kendileriyle konut mutluluğunu yaşayan bütün maliklere teşekkür etti.

HAYIR HİZMETLERİNDE DE ÖNDE

Diğer yandan Gebze'de yaptığı hayır hizmetleriyle de vatandaşların gönüllerine yerleşen ve takdir gören Kamuran Akbay, Yavuz Selim Mahallesi'nde Eyüp Cami ve Kur'an Kursu’nu müminlere kazandırdı. 3 katlı inşa edilen cami ve kuran kursu yaklaşık 4,5 Milyon TL’ye mal oldu. Vatandaşların da destek verdiği caminin inşaatına Kamuran Akbay, 3 Milyon TL destek de bulundu.

SİYASETE GİR BASKISI

Diğer yandan Gebze ve İstanbul’da devasa projelere imza atan, bugüne kadar 4 bin 900 konut ve iş yerinin teslimini gerçekleştiren müteahhit Kamuran Akbay'a aktif siyasete girmesi için siyasi arenadan da yoğun baskı yapılıyor. Akbay’ın yakın bir zamanda Ankara’da önemli ziyaretler gerçekleştirdiği öğrenilirken, hangi bakanla görüştüğü merak ediliyor. Akbay’ın olası bir erkem seçimde veya 2023 genel seçimlerinde aday olması için yakın çevresinde de baskı olduğu belirtiliyor.

KAMURAN AKBAY KİMDİR?

İnşaat dünyasının mihenk taşlarından, başarılı müteahhit Kamuran Akbay 30 Nisan 1981 yılında Ağrı Patnos’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ağrı Tutak’ta okuyan Akbay, liseyi Van Erciş Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Okan Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü kazanan Kamuran Akbay, meslek yaşamına yön verecek olan yüksek lisansını da burada tamamladı. Eğitim hayatıyla birlikte ticaretle de meşgul olan iş insanı Akbay, yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe hizmet verirken, topluma 20 yılda 4 bin 900 konut iş yeri kazandırdı. 17 kamu ihalesini sorunsuz ve başarıyla tamamladı. Yüksek Mimar Kamuran Akbay, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce biliyor.

İlandır