Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 15 yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 13’ü öğrenci 15 kişi yaralandı

18 Aralık 2018, Salı 21:25
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Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 15 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sezgin G’nin (40) kullandığı öğrenci servisi, Evreşe beldesinin Yülüce köyü yakınlarında, L.B. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

13'Ü ÖĞRENCİ

Kazada, minibüste bulunan, ilçedeki taşımalı eğitim kurumlarında öğrenim gören 15 öğrenciden 13’ü ile sürücüler hafif yaralandı. Öğrenciler, Gelibolu ve Çanakkale ile Edirne’nin Keşan ilçelerindeki devlet hastanelerine, sürücüler ise Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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