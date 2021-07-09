Türkiye Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2021, Cuma 21:44 Son Güncelleme:
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Adil Bölkü yönetimindeki 34 UH 1226 plakalı kamyon ile Mehmet Sıddık Yaman idaresindeki 34 DOB 994 plakalı servis minibüsü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde çarpıştı.

Kazada yan devrilen servis minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

AA

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