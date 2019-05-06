Kamyon kasasından 133 kaçak göçmen çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları Edremit ilçesinde şüphelendikleri bir kamyonu takibe aldı. Bir süre süren takip sonucunda durdurulan kamyonda arama yapıldı. Kamyonun kasasında 74'ü Afganistan, 41'i Pakistan, 7'si, Bangladeş, 7'si Myanmar, 4'ü Hindistan uyruklu olmak üzere 133 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, kaçaklar emniyetteki işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA