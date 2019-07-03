Kamyona çarpmamak için ani fren yaptı, 4 araç birbirine girdi

Samsun’un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde olan bir kamyon arızalandı. Daha sonra kamyonun arkasında seyir eden otomobil kamyona çarpmamak için aniden fren yaparak durdu.

ÖĞRENCİ SERVİSİNİN DE BULUNDUĞU 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Sonrasında ise 3 otomobil ve öğrenci servisi sürücüleri kontrolü kaybederek birbirine girdi. Kaza sonrasında ise olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

NEYSE Kİ YARALANAN BİLE YOK

Kazada yaralanan olmazken sürücüler kendi aralarında zabıt tutarak anlaştı. Kaza anını anlatan öğrenci servisi sürücüsü Vedat D., "Yolda en önde kamyon durmuş. Arızalıymış galiba. Onun arkasındaki araç ona çarpmamak için aniden durdu. Sonra üçümüzde birbirimize vurduk. Zincirleme bir kaza oldu. Mağdur olduk" dedi.



