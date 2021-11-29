Kamyoncu sözleri! Kısa, uzun, komik ve romantik kamyoncu sözleri

Kamyoncu sözleri içeriğinde, sosyal medyada kolaylıkla paylaşacağınız ve beğeni kazanacağınız kısa, uzun, komik ve romantik kamyoncu sözleri yer alıyor. İşte, her ruh haline uygun, kiminin aşkını, kiminin derdini kiminin ise kendini anlattığı kamyoncu sözleri…

KISA, UZUN, KOMİK VE ROMANTİK KAMYONCU SÖZLERİ

Otobanda sensiz bir hayat seni sevende kabahat!

Yollarda tozu dumana katarım altımda Ford var yaklaşma canını yakarım.

Öyle birini sev ki, sen ölünce o hiç yaşamasın.

Karşıdan geçen güzele yol veririm ferdi babayla coşarım..

İstanbul Ankara 6 saat sana sevgim 24 saat Aşkım…

Şoförün bahtı kara muavinin gönlü yara.

Geceleri yolların kralıyız sabahları rüyalarda uçarız…

Kamyonum Ford yollarda Lord…

İstedim vermediler sen kamyoncusun dediler!

Karayollarında değil senin kollarında öleyim gülüm…

Ben seni İstanbul boğazında değil Ankara ayazında sevdim.

Öyle bir sihirbazsın ki beni bile kaybettin gülüm.

Avrupa yolları ağlar altımızda Türk şoförü durmaz yolda…

Kamyonumdaki yüküm aşkından hafif be gülüm…

Bu dünyada her şey paraysa üstü kalsın…

Sollama beni, sollarım seni.

Sinyal verip geçtiğin bu gönlü ilerde dörtlüleri yakıp beklersin durursam namerdim…

Hatalı isem cebine hata yaz 8888’e yolla Orhan babadan Hatasız kul olmaz şarkısı cebine gelsin.

Babam yaşadıkça kral benim.

Konyalı Adam MAN Kullanır…

Burma burma bıyıklarım, Tarkan seni ayıklarım.

Gazla uçabilirsin, ama frenle konamazsın.

Hayat bana vız gelir aşk bize hız verir.

Cehennemde mevsim yok güzelim, ateşlerde yanacaksın.

Rampaların ustasıyım Rambrant’ın hastasıyım.

Miras değil alın teri…

Otobanda sessiz bir hayat, seni sevende kabahat…

Seni sevmek ibadetim ama sevemem cenabetim.

Uşaklıysan vur saza, şoförsen bas gaza.

Arabasız yol olmaz sensiz hayat olmaz.

KAMYONCU SÖZLERİ

Baba ben vatan borcunu ödemeye gidiyorum sen de benim borçlarımı öde…

Rampada yavaş, düzlükte savaş.

Ahirette iman yollarda man.

Karayollarında değil, senin kollarında öleyim.

Uzun ince kıvrım kıvrım yollar bazen deler geçer yüreğimi, sitem ederim yollara, sevmesini bilen yüreğimi boş koydunuz diye.

Evlat fazla bıdı bıdı yapma baba yorgun.

Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin.

Dalgasız denizde herkes kaptan…

Sana gelmediğim gün, sanayiye gittiğim gündür gülüm…

Âşıksan vur saza, şoförsen bas gaza.

Bazıları çekici sever.

Araman için illa hata mı yapmam gerekir?

Çekemeyen anten taksın, hatalıysam aramızda kalsın.

Neskafe bile üçü bir arada biz hala yalnızız.

Algıda seçiciysem günahım ne?

Boşuna dönme dünya çift okey bende.

Askerin emaneti.

Alırsın Ford, olursun mort.

Baba yorgun, dalaşma.

Baba parası değil, 4 yıl lisans, 2 yıl master ve doktora teri.

Beatnik isen vur saza, Nihilist isen bas gaza.

Baktım araba kıyak, karı da kıyak, dedim ne ayak.

Bir sana, bir de sabah uykusuna hastayım.

Benim için ağlama, gözlerinden olursun.

Düzde geçme beni, yokuşta mahcup ederim seni.

Dünyayla nişanlı, ölümle sözlüyüm.

Freud da sollardı.

Eğer bu yazıyı okuyabiliyorsan, çok yaklaşmışsın demektir.

Otobanda sessiz bir hayat, seni sevende kabahat.

Hatalıysam lütfen kamyoncu@masumdur.com

Sen sus, birikimin konuşsun Tinselgül.

Önünü görmeden sollama, evine acı haber yollama…

Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik…

Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun.

Adımı avucuna yaz. Beni hatırladıkça avucunu yalarsın.

İleride güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz?

Otopsi istiyorum! Hayallerim kendi eceliyle ölmüş olamaz.

Arkadaşın çok olur ama zor gününde yok olur!

Gönlünde yer yoksa güzelim, Fark etmez ben ayakta da giderim.

Mevzu atlı karıncalar değil. Dönen dolaplar!

Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter.

Kalp dediğin atıyor zaten. Marifet ritmi değiştirmekte.

Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar kendileri indiler.

Ahlarla kaybettiğini keşkelerle arayacaksın…!

Benden sana bir akıl, aklın varsa tek takıl.

Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin.

Azrail Blöf Yapmaz.

Ben nerede yanlış yaptım.

Hayvan açken, İnsan tokken kudurur.

Dar geliyorsun artık dar… Başkent olsan neye yarar.

Martılara seni anlattım suratıma sıçtılar.

Şoförün hatasını Toprak örter.

Kasko yok muska var!

Ele Minnet edeceğime Renoma Masraf Ederim

Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık onlar müsait bir yerde indiler…

Ben bir kadını sevdim mi gözüm gibi bakar, ilah gibi taparım ama ki bir yanlışını görmeyeyim bir bidon benzin döker çatır çatır yakarım.

Biz ferdileri müslümleri dinleriz yolsa Tarkan, Serdar açmaz bizi damardan gideriz yolları…

Uzun ince kıvrım kıvrım yollar bazen deler geçer yüreğimi, sitem ederim yollara, sevmesini bilen yüreğimi boş koydunuz diye.

Düz yolda giderim geceleri severim renkli gözleri…

Rampaları yavaş çıkarım güzelleri akşamları kovalarım.

Şoförün Aşkı Yolda Başlar…

Şoförsün dediler, kızı vermediler.

Geceleri yolların kralıyız, sabahları rüyalarda uçarız.

Dağlarda yol tanımam otobanda yalnız kalmam…

Önünü görmeden sollama milleti evine acı haber yollama.

Kader satılmıyor ki iyisini alalım.

Ya rab sen beni dostlarımdan koru ben düşmanlarımın hakkından gelirim.

Sen kalbimde batan güneş, ben yollarda çilekeş…







