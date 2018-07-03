Kamyonet kaldırımdaki anne ve 2 çocuğuna çarptı

Kamyonet kaldırımdaki anne ve 2 çocuğuna çarptı Adana'da kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralanırken, sürücü kamyonetini bırakıp kaçtı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.