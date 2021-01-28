Türkiye Kamyoneti ile gezerken bir anda dalgaların arasında kaldı

Kamyoneti ile gezerken bir anda dalgaların arasında kaldı

Türkiye

Kamyoneti ile gezerken bir anda dalgaların arasında kaldı

Sakarya'da kamyoneti ile kumsalda gezen adam bir anda dalgaların arasında kaldı.

28 Ocak 2021, Perşembe 12:13 Son Güncelleme:
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Karasu ilçesinde dün kamyonetiyle sahilde gezen İ.B., Küçükboğaz mevkiinden geçmek isterken Karadeniz’in şiddetli dalgalarına teslim oldu. Dalgaların arasında kalan araç kuma saplandı.

Aracını hareket ettiremeyen İ.B., itfaiyeden yardım istedi. Araç, traktör ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekildi. O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  


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