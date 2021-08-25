Türkiye Kamyonetin altında kaldı! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kamyonetin altında kaldı! Yakınları sinir krizi geçirdi

Türkiye

Kamyonetin altında kaldı! Yakınları sinir krizi geçirdi

Elazığ'da demir yüklü kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü Serhat Emir, hayatını kaybetti. Yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. Kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 17:21 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Emir yönetimindeki 23 ABT 304 plakalı motosiklet, ara sokağa girmek isteyen Muhuttin Ayık yönetimindeki 23 FA 982 plakalı demir yüklü kamyonun altına girdi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Serhat Emir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


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