Kamyonun altında ezilen motosikletli iki kişi feci şekilde can verdi

Kamyonun altında ezilen motosikletli iki kişi feci şekilde can verdi İstanbul Sultanbeyli’de seyir halindeki bir kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişi kamyonun altında kaldı. Motosikletli 2 kişi kamyonun altında ezilerek hayatını kaybetti