Kamyonun çarptığı trafik polisi şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sularında otobanda arabası arızalanan meslektaşlarına yardıma giden 3 trafik polisi otosuna, arkadan gelen kamyon çarptı.

Bu sırada sivillerle dışarıda bulunan polislere de kamyon çarptı. Kazada 1 polis ağır yaralanırken, 2'si polis 8 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yaralanan baş polis memuru Turan Kara (50), Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit haberini alan Kara'nın yakınları ve meslektaşları hastaneye akın ederken, şehidin yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mersin'de toprağa verilmesi bekleniyor.

MERSİN (İHA)