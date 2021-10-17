Türkiye Kan davalıları peşlerini bırakmadı! 7 yaşındaki çocuk yaralı...

Kan davalıları peşlerini bırakmadı! 7 yaşındaki çocuk yaralı...

Türkiye

Kan davalıları peşlerini bırakmadı! 7 yaşındaki çocuk yaralı...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden, kan davası nedeniyle Genç ilçesine taşınan ailenin izini bulan hasımları, takip ettikleri baba ve 7 yaşındaki oğlu M.D.'ye ateş açtı. M.D., otomobilin içinden açılan ateşle başından yaralandı.

17 Ekim 2021, Pazar 17:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News


Aziz ÖNAL/GENÇ(Bingöl), (DHA)-

Olay, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sait Göker Caddesi’nde meydana geldi. Karlıova ilçesinde yaşayan aile, kan davası nedeniyle bir süre önce Genç ilçesine yerleşti. İsmi öğrenilemeyen baba ile oğlu M.D., caddede yürürken kendilerini takip eden siyah renkli otomobilin içinden tabanca ile ateş açıldı. Olayda baba yara almazken, oğlu M.D. başını sıyıran kurşunla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Anlaşılıyor
Rauf Tamer
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özel acil servis kurulacak! 65 yaş üstü dikkat