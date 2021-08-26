Türkiye Kan donduran cinayet! Son nefesinde katilin adını söyledi

Kan donduran cinayet! Son nefesinde katilin adını söyledi

Türkiye

Kan donduran cinayet! Son nefesinde katilin adını söyledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaan Can Ö. (28), tartıştığı Keskin Yılmaz'ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

26 Ağustos 2021, Perşembe 20:06 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saat 22.30'da Akçay Mahallesi Ali İleri Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Kaan Can Ö. ile Keskin Yılmaz arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kaan Can Ö. yanında bulunan bıçakla Keskin Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 30 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, iddiaya göre polise kendisini bıçaklayanlar arasında Enis Ü.'nün (27) de olduğunu söyledi.

Tüm müdahalelere rağmen gece yarısı hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Kaan Can Ö., verdiği ilk ifadesinde, boş bir arsada konuşurken aralarında tartışma çıktığını ve Yılmaz'ın kendisine silah çektiğini ileri sürdü. Silahı ateşlediğini ancak kurşunun isabet etmediğini öne süren Kaan Can Ö., sonrasında Yılmaz'ı bıçakladığını itiraf etti. Kaan Can Ö., Keskin Yılmaz'ı kendisini vurması için Selçuk I. ve Fazıl Ş.nin gönderdiğini de iddia etti.

Polis, Kaan Can Ö.'ün ifadesi üzerine Fazıl Ş.yi yakalayarak gözaltına alınırken, Selçuk I.'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı. Keskin Yılmaz'ın yaralı haldeyken verdiği ifadesi doğrultusunda Enis Ü. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerin ardından Kaan Can Ö., Enis Ü. ve Fazıl Ş. adliyeye sevk edildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir) DHA

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