Türkiye Kan donduran detaylar! Emekli çift cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Kan donduran detaylar! Emekli çift cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Türkiye

Kan donduran detaylar! Emekli çift cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Mehmet Fevzi (70) ve Elif Atay (69) çiftinin evlerinde tabancayla öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuklu sanık Oğuzhan Ünlü (41) ile yeğeni Alperen Ünlü'nün (19) yargılanmasına başlandı. Oğuzhan Ünlü, duruşmada, "Annem hakkında yapılan dedikodu nedeniyle eve gelip, öldürdüm. Sonrasında 'olan oldu' diyerek Elif Atay'ın kolundaki bilezikleri de aldım" dedi. Ünlü'nün yeğeni de amcasını suçlayıp, "Ben araçta bekliyordum. Evden silah sesleri geldi. Ardından yanıma gelen amcam 'altınları vermeyince öldürdüm' dedi" diyerek, kendini savundu.

05 Ocak 2022, Çarşamba 19:30 Son Güncelleme:
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Kent merkezinde yaşayan, bahçe işleri için Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'ndeki köy evinde bulunan emekli memur Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay'dan 22 Mart 2021'de haber alamayan çocukları, durumu yakınlarına bildirip, kontrol etmelerini istedi. Çiftin evine gelen yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca jandarmayı aradı. Gelen ekipler eve girdiğinde Atay çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

TABANCAYLA VURULMUŞLAR

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Atay çiftinin cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, evden 7 bileziğin alındığını belirledi. Ekiplerin, yaptığı çalışmayla yakalanan Oğuzhan Ünlü ile yeğeni Alperen Ünlü tutuklanarak cezaevine konuldu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar Oğuzhan Ünlü ve Alperen Ünlü, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yaşamını yitiren çiftin çocukları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Oğuzhan Ünlü, savunmasında cinayeti kendisinin işlediğini belirterek, "Mehmet Fevzi Atay annem hakkında dedikodu yapmış. Gerçekleri öğrenmek için evlerine gittim. Kapıyı açan Mehmet Fevzi, halam için de bazı şeyler söyleyince aracımdan aldığım tüfekle ateş ettim. Gözüm dönmüştü, karısını da vurdum. Sonrasında 'olan oldu' diyerek Elif Atay'ın kolundaki bilezikleri de aldım. Öldürme gibi bir amacım yoktu" dedi.

YEĞENİ AMCASINI SUÇLADI: ALTINLARI VERMEDİLER' DİYE VURMUŞ

Alperen Ünlü ise sanık amcasının, Elif Atay'ın bileziklerini almayı planladığını iddia ederek, "Amcam olay günü silahını alıp eve girdi. Silah sesi duydum. Amcam geldiğinde 'Altınları vermediler, vurdum' dedi. Ben de ağladım" diye konuştu.

Çiftin çocukları da sanıkların cezalandırılmasını istedi. Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA (DHA)

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