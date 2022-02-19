Türkiye Kan donduran haber! Taksinin bagajında ölü bulundu

Kan donduran haber! Taksinin bagajında ölü bulundu

Türkiye

Kan donduran haber! Taksinin bagajında ölü bulundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan taksici Atilla Bahçeci (55), İzmir’in Dikili ilçesinde taksisinin bagajında ölü bulundu. Bahçeci’nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

19 Şubat 2022, Cumartesi 21:29 Son Güncelleme:
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Ayvalık Otogarı’nda, dün saat 13.00 sıralarında, kucağında 2.5 aylık bebek bulunan bir kadın ile yanındaki eşi olduğu sanılan bir adam arasında tartışma çıktı. Tartışanın ardından adam tuvalete giderken kadın kucağındaki bebekle duraktaki taksilerden birine binerek iddiaya göre kendisini Ayvalık’ın Sarımsaklı Mahallesi’ne götürmesini istedi. Tuvaletten dönen adam, yanındaki kadının bebek arabası ve yanlarındaki çantaları bırakıp gittiğini görünce durağa gidip, Atilla Bahçeci’nin kullandığı 10 T 3902 plakalı taksiye bindi.

Duraktan ayrılmalarından 15 dakika sonra Bahçeci’nin kullandığı taksi tekrar otogara döndü. Ancak bu defa yanlarında başka bir erkek yolcu daha vardı. Kadının giderken bıraktığı bebek arabası ve eşyaları da aldıktan sonra tekrar yola çıktılar. Ancak bir süre sonra evli ve bir çocuk babası taksici Bahçeci’den bir daha haber alınamadı. Duraktaki arkadaşları ve Bahçeci’nin ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

TELEFONU EN SON DİKİLİ’DE SİNYAL VERDİ

Güvenlik güçleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bahçeci’nin telefonunun en son İzmir’in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinden sinyal vermesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bahçeci’nin taksisi, bugün saat 13.30 sıralarında, gelen bir ihbar üzerine Gülkent mevkiinde sahile yakın sazlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Jandarma ekipleri taksinin bagajında Bahçeci’nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Bahçeci’nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bahçeci’nin cansız bedeni Dikili Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

YAKALANDI

Katil zanlısının bulunması için bölgede alarma geçen ekipler, zanlının Ferdi Y. (25) olduğunu tespit etti. Araştırma üzerine şahsın Edremit’te olduğu bilgisini alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri alarma geçti. Şüpheli Akçay Mahallesi’nde bulunan oto yıkamacısında yakalandı. Cinayet zanlısının işlemlerinin ardından Dikili jandarmasına teslim edileceği öğrenildi.

DHA-İHA

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