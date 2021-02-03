Türkiye Kan donduran itiraflar: Cesedi yolcu gibi ön koltuğa oturtup yolculuk yapmış

Kan donduran itiraflar: Cesedi yolcu gibi ön koltuğa oturtup yolculuk yapmış

Türkiye

Kan donduran itiraflar: Cesedi yolcu gibi ön koltuğa oturtup yolculuk yapmış

Samsun'da 42 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Aygün'ü öldürdüğünü itiraf eden Muharrem Coşkun'un, kadının cansız bedenini ön koltuğuna oturtarak 90 kilometre yol kat ettiği ortaya çıktı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 15:33 Son Güncelleme:
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Samsun Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün (36), bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen Muharrem Coşkun(38), dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu.



Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti 

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgulamada, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Gözaltına alınan Coşkun tutuklanırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Aygün'ün cansız bedeni ise Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisin ardından Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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