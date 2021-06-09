Türkiye Kan donduran olay! Altınları için öldürüp ormana gömdü

Kan donduran olay! Altınları için öldürüp ormana gömdü

Türkiye

Kan donduran olay! Altınları için öldürüp ormana gömdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Ömer B. (32), amcasının dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Güler’i (44) altınlarını almak için eşarpla boğarak, öldürdükten sonra mezarlığın yanındaki ormanda gömdü. Evindeki kanlı ve çamurlu kıyafetlerle yakalanan Ömer B., cinayeti itiraf etti.

09 Haziran 2021, Çarşamba 20:43 Son Güncelleme:
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Olay, önceki gün, Gölcük'e bağlı Hisareyn Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer B., iddiaya göre, amcası H.B.'nin dini nikahla birlikte olduğu Şengül Güler’i evde yalnızken kolu, boynu ve kulağındaki altın takıları almak için eşarpla boğarak öldürdü.

Altınları alan Ömer B., Güler’in cansız bedenini de otomobilin bagajında yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yazlık Mezarlığı’na götürdü. Ömer B., mezarlığın yanında bulunan ormanlık alanda çukur açıp, Güler’in cesedini gömdü. 

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Şengül Güler'den haber alamayan H.B. ise polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, H.B.’nin evine en son yeğeni Ömer B.’nin girdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Ömer B.’yi Gebze ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Ömer B.'nin evinde yapılan aramada, çamurlu ve kanlı kıyafetler de bulundu. Ömer B., emniyetteki ifadesinde, cinayeti itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi.

Polis, dün akşam, ormanlık alanda toprağı kazarak, Şengül Güler’in cansız bedenini çukurdan çıkardı. Güler’in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan Ömer B., emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Ergün AYAZ- Soner GÜLEZER- Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli) (DHA)

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