Türkiye Kan donduran olay! Annesini öldürüp valize koydu, başında uyurken yakalandı

Kan donduran olay! Annesini öldürüp valize koydu, başında uyurken yakalandı

Türkiye

Kan donduran olay! Annesini öldürüp valize koydu, başında uyurken yakalandı

Mersin'de, annesi M.Y.'yi (65) bıçaklayarak öldürüp, valiz içine koyan ve şizofreni hastası olduğu öne sürülen M.A. (30), cesedin başında uyurken polis tarafından yakalandı. M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

22 Nisan 2021, Perşembe 22:51 Son Güncelleme:
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Mersin'de, annesi M.Y.'yi (65) bıçaklayarak öldürüp, valiz içine koyan ve şizofreni hastası olduğu öne sürülen M.A. (30), cesedin başında uyurken polis tarafından yakalandı. M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Deniz Mahallesi’ndeki bir tatil sitesinde meydana gelen olayda, sitenin görevlisi merdiven dairesinde çalışırken, M.Y.'ye ait evin kapısının açık olduğunu fark etti. Kapıdan içeriye bakınca koridorda etrafı kanlı valizi fark eden görevli, durumu polise bildirdi.

UYURKEN BULUNDU

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, valizin içinde M.Y.'nin cesediyle karşılaşırken, oğlu M.A.'yı da uyurken buldu.

Gözaltına alınan M.A., bir anlık kızgınlıkla annesini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alınan gözaltına alınan M.A., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen M.A.’nın, annesine geçmişte de şiddet uyguladığı iddia edildi.

Soner AYDIN/MERSİN(DHA)

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