Kan donduran olay! Bebeğinin katilini korumak için yalan söyledi!

POSTA.COM.TR- İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Lucci Smith, polis gözetimi altında 'her şeyden çok' değer verdiği oğlunu öldüren erkek arkadaşını ele vermemek için yalanlar söyledi.

Smith'in 31 yaşındaki erkek arkadaşı Kane Mitchell, 2019 yılında 11 aylık Teddie'yi kafasını sert bir zemine vurarak öldürdü.

Bu olay yaşanırken okuldan kaçak durumda olan anne Lucci, herhangi bir yardım çağırmadı.

Ölüm raporunda Teddie'nin kafasının sertçe kavrandığı, şiddetle sarsıldığı ve sert bir yüzeye çarptığı ortaya çıktı.

Olayların ardından polislerin oğlunun bu yaraları nasıl aldığını sormasına rağmen anne Lucci, sevgilisini korumak amacıyla 'hiçbir fikrim yok' cevabını vermiş.

11 aylık Teddie'nin katili Kane Mitchell

Smith'e daha sonra Teddie'nin bu yaraları nasıl aldığı sorulmasının üstüne "Bilgim olsaydı söylerdim çünkü günün sonunda o benim oğlum ve benim için her şeyden daha çok şey ifade ediyor." dedi.

Kane Mitchell, bebek Teddie'yi öldürme suçundan müebbet hapis cezasını çarptırıldı ve en az 18 yıl hapiste kalacak. Anne Lucci ise çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 yıl toplum hizmet cezasına çarptırıldı.