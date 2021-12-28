Türkiye Kan donduran olay! Husumetlisini başından vurdu

Kan donduran olay! Husumetlisini başından vurdu

Türkiye

Kan donduran olay! Husumetlisini başından vurdu

Adana’da bir kişi kebapçıda çalışan husumetlisine iş yerinde bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başından tabancayla vurulan kişinin vurulma anı anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

28 Aralık 2021, Salı 21:33 Son Güncelleme:
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kebapçıda çalışan Erdal Çelik, daha önceden husumetli olduğu E.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan silahlı saldırı olayında, E.Y. ateş açarak kebapçının içerisine girdi.

Erdal Çelik kaçtığı esnada dengesini yitirip yere düştü. Bu sırada soğuk kanlılıkla Erdal Çelik’in yanına gelen E.Y. tabancayla defalarca ateş açarak Erdal Çelik’i başından vurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İş yerinde çalışan diğer işçiler, şüpheli E.Y.'yi yakalayarak kaçmasına engel oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler E.Y.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaralı Erdal Çelik’i özel bir hastaneye kaldırdı. Erdal Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA (İHA)

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