Türkiye Kan donduran olay! Kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Kan donduran olay! Kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Türkiye

Kan donduran olay! Kızını öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Son dakika haberine göre İstanbul Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

12 Aralık 2021, Pazar 22:10 Son Güncelleme:
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Olay, 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi.

Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

O sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Ramazan EĞRİ - Buğra AKAY / İSTANBUL (DHA)

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