Kan grubu koronavirüs risk oranını etkiler mi? Uzman yanıtladı
Dünyaya hızla yayılan koronavirüs ile ilgili ortaya atılan yeni iddiaya göre, virüs belli bir kan grubuna daha çok bulaşıyor. Bu iddiaya canlı yayında yanıt veren Prof. Dr. Mehmet Ceylan "Koronavirüsünün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası." dedi.
18 Mart 2020, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Çinli uzmanların 'Kan grubu risk oranını etkiliyor' iddiasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:
"Çinliler tarafından bir web sitesinde yayınlandı. Ama bir tıp dergisinde yayınlanmadı. Bilimsel tarafı şüpheli. Çin'den çıkan bu tarz haberlere biraz temkinli yaklaşmak lazım. Geçenlerde de bir virüsün mutasyona uğradığına dair bir yazı yayınladılar ama daha sonra Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi. Daha önce hiçbir viral enfeksiyonda böyle bir ilişki gösterilemedi. Çok temkinli yaklaşıp beklemek lazım. Çalışma verisi olarak sunulmasını beklemek lazım. Koronavirüsü'nün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası."
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