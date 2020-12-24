Trombositleri ve pıhtılaşma faktörlerini içeren zincirleme bir reaksiyondur. Bu karmaşık reaksiyonun sonucu, çözünür bir protein olan fibrinojenin oluşumudur, bu nedenle pıhtı oluşturamaz. Bu, fibrinojenin pıhtılaşmaya neden olan çözünmeyen ve uyumlu bir protein olan fibrine dönüşmesiyle oluşacaktır.

Kan pıhtılaşması birçok durumda hayati önem taşır. Bu sayede kendinizi kestiğinizde yara çok derin değilse veya büyük bir arteryel veya venöz damara zarar vermemişse belli bir süre sonra kan akışı durur. Aynı pıhtılaşma mekanizmasının yetersiz tetiklenmesi, başka durumlarda yaşamı tehdit edebilir. Kendinize zarar verdiğinizde, küçük bir arterin duvarı ve / veya küçük bir damar kesildiği için kan akar. Kanda kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler bulunur. Trombositler, kopan küçük damarın kenarlarında toplanacak ve bir yumuşak tıkaç oluşturacaktır.

Birkaç kan proteini birbiriyle reaksiyona girecek ve trombositleri birbirine yapıştıracak bir çimento oluşturacaktır. Katılaşmış tıkaç veya pıhtı, kanın damarın dışına kaçmasını önler. Kanamayı durdurur.

Yaralanma yoksa kan, herhangi bir yerde pıhtılaşmadan damarlardan akabilmelidir. Bu nedenle, kanın normal zamanlarda pıhtılaşmasını önleyen bütün bir enzim, protein, faktör sistemi vardır. Bu karmaşık sistem kanın akışkanlığını sağlar.

Antikoagülan işlevi vardır. Bir enzim, bir protein, bir faktör eksikse veya anormal şekilde çalışıyorsa, kanın daha kolay pıhtılaşma eğiliminde olduğu kolayca anlaşılır. Bu eksiklikler hastayı, özellikle derin ven trombozu ve / veya pulmoner emboli olmak üzere daha büyük bir tromboz riskine maruz bırakır.

Pıhtı, kesik durumunda aşırı kanamayı engelleyen budur. Pıhtılaşma testleri, kanın pıhtılaşma yeteneğinin yanı sıra pıhtılaşma süresini de ölçer. Bu testler, doktorunuzun aşırı kanama veya pıhtı oluşumu riskinizi değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Pıhtılaşma testleri, pıhtılaşma yeteneğini etkileyen ilaçları alan kişilerin durumunu veya ameliyattan önce izlemek için de yararlı olabilir.

Pıhtılaşma faktörleri, kanda doğal olarak bulunan maddelerdir. Hareketsiz biçimde oradalar. Bir yaralanma meydana geldiğinde, kan yaralı dokuyla temas eder ve bu da ilk pıhtılaşma faktörünün aktivasyonunu tetikler. Bir kez etkinleştirildiğinde, bu faktör diğerini etkinleştirir ve bu diğeri bir sonrakini etkinleştirir ve böyle devam eder.

Pıhtılaşma belirtileri nelerdir?

Kanama eğilimi artmış hastalarda, morarmaların özellikle yaygın olduğu - görünüşe göre görünürde bir neden yok. Bununla birlikte, delinme benzeri kanamalar (peteşi) veya ciltte ağır kanamalar (su birikintileri) de meydana gelebilir. Deride kesikler gibi yaralanmalar meydana gelirse, yara normalden çok daha uzun süre kanar veya genellikle hemostazdan sonra kanama meydana gelebilir. Diş etlerinden ve burundan sık sık kanama da tipik belirtilerdir.

Kanda bulunan protrombin, pıhtılaşma faktörleri tarafından tetiklenen reaksiyonlar dizisi sırasında bir aktivatör tarafından aktif formu olan trombine dönüştürülür. K vitamini ve kalsiyum pıhtılaşma için gereklidir.

Pıhtı oluşumunu engelleyen sebep nedir?

Lezyon yoksa kandaki antikoagülan faktörler pıhtı oluşumunu engeller. Kendiliğinden pıhtı oluştuğunda, hasar olmadığında bu trombüs kan akışını engelleyebilir ve kardiyovasküler sorunlara (tromboz) yol açabilir. Bu pıhtıların oluşumunu önlemek için antikoagülan tedaviler vardır. Bir pıhtılaşma faktörünün olmaması, pıhtılaşma sorunlarına yol açar. Bu olduğu hemofili, bir genetik hastalıktır bu aşırı kanamaya yol açar.

En yaygın olan Hemofili A, kan pıhtılaşması faktörü VIII eksikliğinden kaynaklanırken, hemofili B daha nadir, pıhtılaşma faktörü IX eksikliği ile ilişkilidir. Kızlar nadiren hemofiliden etkilenirler çünkü bu hastalığa dahil olan genler X kromozomunda bulunur.

Vücutta uyuşma ve felç hatta beyin damarlarının tıkanması da pıhtılaşmanın nedenleri arasında yer alır.





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