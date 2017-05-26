Kan şekeri ölçmekle oruç bozulur mu?

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Sabuncu, ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlardan oruç ile ilgili çok sayıda soru geldiğini belirterek, insülin kullanan ileri derecede şeker hastalarının oruç tutmaması tavsiyesinde bulundu.









Düzenli bir şekilde hap kullanan hastaların gebelik veya böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunmuyorsa, oruç tutabileceklerini kaydeden Prof.Dr. Sabuncu, oruç tutmak isteyen, özellikle şeker hastalarının ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamaları için bazı noktalara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.





"KAN ŞEKERİ ÖLÇMEKLE ORUÇ BOZULMAZ"





Prof. Dr. Tevfik Sabuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:









"Hastalarımıza önerimiz iftar saatinde yemeğe birden yüklenmemeleri. İftarda öncelikle bir kase çorba içilmesi, 10-15 dakika ara verdikten sonra ana öğün yemeğe geçmelerini tavsiye ediyoruz. Gece boyunca yemeğini belli aralıklarla azar azar tüketmelerini istiyoruz. Bir anda şekeri yükseltecek yiyeceklerden kaçınılması gerekiyor. Özellikle hamur tatlıları kesinlikle yenilmemeli ve sütlü tatlılar tercih edilmeli. Meyve suyu yerine, meyvenin kendisi tüketilmeli. Sahurda da aşırı yemekten kaçınılmalı. Oruç tutacak kişilerin uzun bir süre aç susuz kalacakları için kan şekerlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gün içerisinde mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Kan şekeri ölçen cihazlar var. Oruç tutacak hastalarımızın kendilerini kötü hissettikleri anda parmak uçlarından kan şekerlerini ölçerek değerlendirmeleri gerekiyor, kan şekeri 70'in altına düştüğü an orucun sürdürülmemesi gerekiyor. Kan şekeri ölçmekle oruç bozulmaz bunun iyi bilinmesi gerekiyor." dedi.