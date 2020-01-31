Kan şekerini düşüren 5 besin

Beslenme uzmanı Jessica Sepel, kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve öğlen saat 3'e kadar yeme isteğini azaltacak 5 gıda grubunu açıkladı. Sepel, şeker arzusunun normal olduğunu, normalden daha fazla tatlı istenmesinin sorun yarattığını belirtti. Seper, 'Bu isteklerle ciddi bir şekilde mücadele ediyorsanız veya düzenli olarak enerji seviyelerinizde önemli inişler yaşıyorsanız, kan şekeri seviyenizi nasıl stabilize edebileceğinizi düşünmenin zamanı gelmiş olabilir' diyor.

1-Tavuk

Tavuk, öğle veya akşam yemeklerinde yaygın bir seçim, çünkü sizi daha uzun süre tok tutar. Jessica Sepel, tavuğun kan şekeri seviyenizi desteklemek için glikozun stabilize edilmesine yardımcı olduğu için harika bir gıda türü olduğunu söyledi.

'Her öğünde protein eklemek, glikozu stabilize etmek için harikalar yaratacak ve tavuk günlük diyetinize eklemek çok basit ve kolaydır'.

2-Baklagiller

Vejetaryen, vegan veya pesketaryen (balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzeni) yeme düzenine sahipseniz, baklagiller iyi bir seçenektir ve tavuk kadar doyurucudur.

Baklagillerin genellikle yağ oranları düşük, kolesterol içermez, demir ve magnezyum dahil faydalı mineraller içerir. Baklagiller hayvansal olmayan bir protein kaynağı ve kan şekeri seviyenizi dengelemeye gerçekten yardımcı olur.

3-Avokado

İster kahvaltıda kızarmış ekmek üzerine sürün, ister öğle yemeğinde yiyin avokado, favori bir şeker düşürücü gıda. Avokado, C, E ve K gibi vitaminler açısından zengin, sağlıklı yağlar barındırıyor. Jessica, sağlıklı meyvelerin enerji seviyelerinizi sabit tutmanıza yardımcı olabileceğini ve 'çok yönlü gıdalardan' biri olduğunu söyledi.

'Kahvaltıyı, öğle yemeğini, akşam yemeğini veya atıştırmalıklara şeker seviyenizi stabilize etmeye yardımcı olun.'

4-Tatlı patates

Normal beyaz patateslere kıyasla, tatlı patatesler daha doğal aromaya sahip olmasına rağmen lif bakımından yüksek ve kalorisi düşük olur. Haşlanmış tatlı patatesler, kan şekeri seviyelerini stabilize etmek için ideal olan glisemik indeksi (GI) düşük.

Avokado, vücudunuzun şeker seviyesini dengelemek için tavuk veya baklagillere eklenebilir. Jessica, 'Sadece bu değil, vitaminlerle dolu süper besleyici ve sizi dolu ve enerji dolu tutacak' dedi.

5-Tarçın

Çoğu insan, şeker arzusunu kontrol etmeyi amaçlarken tarçının faydalı bir baharat olduğunu fark edemeyebilir. Sağlıklı atıştırmalıklar pişirirken veya smoothies, kavrulmuş sebzeler ve hatta kızartmalar içine tarçını rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Jessica Sepel tarçını, tatlı isteğini azaltmak ve metabolizmayı desteklemek için kullanılabilecek bir 'güç' olarak tanımlıyor.

Kaynak: DailyMAil



