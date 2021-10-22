Kan ve idrar tetkikleriyle dolandırıcılık yapan çeteye şok!

Son dakika haberi...Para karşılığı ‘hastalara ait kan ve idrar tetkikleriyle’ sahte engelli raporu çıkartan çeteye Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın iddianamesinde 3’ü tutuklu 23 şüpheli hakkında “resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri suretiyle dolandırıcılık” suçundan ceza verilmesi istendi.

KAMUDA İŞE GİRDİLER

İddianamede, kan ve idrar değiştirme işlerini, hastanede sekreter olarak çalışan Ayşe A.’nın yaptığı, Sahte Rapor almak isteyenlerin çeteye 7 bin ile 13 bin TL ödeme gerçekleştirdiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerin, sahte Engelli Raporu alan kişileri işe sokma vaadinde bulunduğu, rapor alan kişilerin gerçek engelli raporu alıp işe girmek isteyenlerin önüne geçirilerek işe sokuldukları anlatıldı. Şüpheliler aralık ayında hâkim karşısına çıkacak.



