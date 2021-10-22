Türkiye Kan ve idrar tetkikleriyle dolandırıcılık yapan çeteye şok!

Kan ve idrar tetkikleriyle dolandırıcılık yapan çeteye şok!

Türkiye

Kan ve idrar tetkikleriyle dolandırıcılık yapan çeteye şok!

‘Hastalara ait kan ve idrar tetkikleriyle' sahte engelli raporu çıkartan çeteye dava açıldı. Davada 23 şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri suretiyle dolandırıcılık' suçundan ceza verilmesi istendi.

22 Ekim 2021, Cuma 07:19 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Para karşılığı ‘hastalara ait kan ve idrar tetkikleriyle’ sahte engelli raporu çıkartan çeteye Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

 Davanın iddianamesinde 3’ü tutuklu 23 şüpheli hakkında “resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri suretiyle dolandırıcılık suçundan ceza verilmesi istendi.

KAMUDA İŞE GİRDİLER

İddianamede, kan ve idrar değiştirme işlerini, hastanede sekreter olarak çalışan Ayşe A.’nın yaptığı, Sahte Rapor almak isteyenlerin çeteye 7 bin ile 13 bin TL ödeme gerçekleştirdiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerin, sahte Engelli Raporu alan kişileri işe sokma vaadinde bulunduğu, rapor alan kişilerin gerçek engelli raporu alıp işe girmek isteyenlerin önüne geçirilerek işe sokuldukları anlatıldı. Şüpheliler aralık ayında hâkim karşısına çıkacak.


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