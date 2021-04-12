Kan vermek orucu bozar mı?: Diyanete göre oruçluyken kan vermek

Kan verme işlemi genel olarak aç karnınayken yapılmaktadır. Aç karnına en doğru sonuç verilir. Eğer hekim tarafından özel olarak tok ya da aç gelinmesi söyleniyorsa mutlaka doktorun tavsiyesine uyulmalıdır. Ramazan ayı dönemi içinde de kan vermek gerekli olabilir. Eğer bir kişinin kronik bir rahatsızlığı var ise, devamlı kontrolünün yapılması gereken bir hastalığa sahipse düzenli aralıklarla kan tahlili mutlaka yaptırılmalıdır. Ramazan ayı içinde rutin kontroller sırasında veya herhangi bir gereklilik halinde verilen kan orucu bozmamaktadır.

Oruçluyken kan vermek orucu zayıflatır veya etkiler mi?

Ramazan ayında sağlık sorunları nedeni ile ya da rutin kontrol amacı ile kan vermek zorunda kalınabilir. Böylesi bir durumda Müslüman kişiler oruç tutuyorken kan vermenin oruca nasıl bir etkisi olacağını çok merak ediyor. Bir hadisi şerifte Peygamberimiz (sav)’in “ hacamat yaptıranın da yapanın da orucu bozulur” şeklinde buyruğunun olması İslam alimlerinin bazılarında kan vermenin orucu bozacağı düşüncesini oluşturmuştur. Alimlerin çoğunluğu ise Peygamberimiz (sav)’in oruç tutuyorken hacamat yaptırdığı konusunda verilen rivayete dayanarak, oruç tutuyorken kan vermenin orucu bozmayacağını söylemişlerdir. İki hadisi de karşılaştıran alimler bir sonuca varmıştır. Hacamat yapan kimse kanı emerek aldığından boğazına kaçma ihtimali bulunuyor.

İslam'a ve Diyanete göre oruçluyken kan vermek

Diyanete göre oruçlu iken kan vermek orucu bozmamaktadır. Bunun yanı sıra dışarıdan vücuda kan almanın, gıda alma ya da besin alma sınıfına girdiği için orucu bozacaktır. Oruç tutuyorken kan verilmesini konu alan iki adet birbirine zıt görüşte hadis bulunuyor. Bu hadislerden birine göre oruç tutarken hacamat yapmak ve yaptırmak orucu bozar. Diğer rivayete göre ise; Resulallah (sav) oruç tutuyorken hacamat yaptırmıştır. İki hadisi de bir arada değerlendiren alimlerin çoğu; ilk hadis için hacamat sırasında, hacamat yapan kişi kanı emerek çıkarttığından dolayı boğaz kaçma ihtimali bulunduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda hacamatı yaptıran kişinin de vücudunun zayıf düşeceğinden dolayı mecburen bir şeyler yemek ya da içmek zorunda kalabileceğini düşünmüşlerdir. Sonunda da oruç tutarken kan vermenin orucu bozmayacağı hükmüne varılmıştır.