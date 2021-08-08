Kana çiçeği, otsu bir bitkidir ve kök saplıdır. Bakımı ve sulaması doğru yapılırsa uzun süre yaşar. Yaz aylarında bolca çiçek verir. Peki, kana çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kana çiçeği hikayesi nedir? Kana çiçeği hakkında bilinenler...

KANA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Ülkemizde yaklaşık 60 türü birden bulunan çiçek; güneşli ya da en fazla yarı gölge ortamlarda bulunması gerekir. Tercihen gün boyu güneş alan yerlerde tutulmalıdır ve yakıcı güneşe de maruz bırakılmamalıdır.

Kana bitkisi; çok fazla sulama sevmez. Toprağındaki nem düştükçe sulanması yeterli olur. Aşırı sulama, bitkinin yapraklarında mantar oluşumuna sebep olabilir.

Bu çiçeğin toprağı; humus yönünden zengin ve organik içeriği bol bir toprak çeşidi olmalıdır. Bu çiçeğin toprağı; hava ve su geçirgenliği konusunda da etkili olmaktadır. Bu nedenle geçirgenlik oranı yüksek toprak türü tercih edilmelidir.

Güneşli ortam sever. Bu nedenle gün ışığı alan bir yerde tutulması önemlidir. Aynı zamanda havadar ortamları sever ve çok fazla su istemez. Toprağın nemi azaldıkça sulamak gerek.

Sulama işleminin belli bir düzende yapılması çiçeğin bakımında faydalı olacaktır. Ayrıca çiçeğin toprağı yılda en az 1 kez değiştirilmeli ve havalanmalıdır. Bu çiçek; bol mineralli ve organik içeriği yüksek toprak çeşidi sever. Bu nedenle toprağın türünü doğru seçmek gerekir.

KANA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sarı, turuncu, kırmızı ve krem rengi gibi göz alıcı birçok rengi olan Kana çiçeğinin özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle bu çiçek; soğuklardan ve don olaylarından çok çabuk etkilenen bir yapıya sahiptir. Baharda çiçek açan bitki; yaz başında çiçek açmaya başlar ve yaz boyunca çiçekli kalır. Sonbahar döneminde çiçeklerini dökmeye başlar. Ortalama 1 metre boya ulaşır. Çiçek; organik ve besleyiciliği yüksek toprakları sever.

Güneşli ve havadar mekânlarda tutulması gerekir. Çok sıcakta ve kurak ortamlarda daha sık sulama ister; onun dışında toprağı kurudukça sulanması yeterli olur. Özellikle bulunduğu bölgedeki toprağı ve havayı temizleme özelliğine sahiptir. Bu nedenle faklı pek çok yerde kullanılır. Görselliği ve bakımının rahatlığı dolayısıyla da; park ve bahçe gibi mekânlarda sıklıkla bulundurulur.

KANA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



