Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi

Dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinaya girdi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau koronavirüse yakalanan bir kişiyle temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından karantinaya girdi.

27 Ocak 2022, Perşembe 22:04 Son Güncelleme:
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Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Covid-19 vakası ile temaslı olduğumu öğrendim” ifadelerini kullanarak, sağlık kurallarına uyacağını ve 5 gün boyunca karantinada kalacağını açıkladı. Başbakan Trudeau ayrıca, "Kendimi iyi hissediyorum ve evden çalışacağım" dedi.

Eşinin 2020 yılının mart ayında koronavirüse yakalandığını ve hafif geçirdiğini belirten Başbakan Trudeau, halkı aşı olmaya çağırdı.

OTTAWA (İHA)

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