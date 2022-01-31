Dünya Kanada Başbakanı Trudeau koronavirüse yakalandı

Kanada Başbakanı Trudeau koronavirüse yakalandı

Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau koronavirüse yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 18:55 Son Güncelleme:
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun 27 Ocak’ta Covid-19 hastası ile temaslı olması üzerine karantinaya girmesinin ardından bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve hastalığım boyunca uzaktan çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanarak, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

OTTAWA (İHA)

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