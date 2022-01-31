Kanada Başbakanı Trudeau koronavirüse yakalandı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
31 Ocak 2022, Pazartesi 18:55 Son Güncelleme:
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun 27 Ocak’ta Covid-19 hastası ile temaslı olması üzerine karantinaya girmesinin ardından bugün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve hastalığım boyunca uzaktan çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanarak, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.
OTTAWA (İHA)