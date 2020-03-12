Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, corona virüs şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtildi.
12 Mart 2020, Perşembe 21:29 Son Güncelleme:
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Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu belirtilerin Trudeau çiftinin Londra'ya yaptığı bir ziyaret sonrasında ortaya çıktığı, bu sebeble eşinin yanı sıra Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da test sonuçları gelene kadar kendilerini karantinaya aldığı bildirildi. Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 Kovid-19 vakası bulunuyor.
AA
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