Bilim & Teknoloji Kanada Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendi

Kanada Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendi

Bilim & Teknoloji

Kanada Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendi

Kanada Dışişleri Bakanlığının geçen hafta, diplomatların bazı çevrim içi hizmetlere erişmesini engelleyen bir siber saldırıya uğradığı açıklandı.

25 Ocak 2022, Salı 12:42 Son Güncelleme:
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Kanada federal siber güvenlik ajansı, 19 Ocak'ta düzenlenen saldırıdan bir gün sonra, kritik altyapının "Rus devlet destekli siber tehditlere" karşı daha güçlü savunmaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Ancak Kanada hükümeti, pazartesi günü, söz konusu saldırının kaynağının bilinmediğini açıkladı.

İlgili açıklamada, diğer devlet dairelerinin etkilendiğine dair bir belirtinin de olmadığı vurgulandı.

Söz konusu saldırı Ukrayna-Rusya geriliminin gündemde olduğu süreçte gerçekleşti. Son günlerde Kiev, Moskova'nın Ukrayna hükümetine ait web sitelerini hedef aldığına dair kanıtların bulunduğunu açıklamıştı. Kremlin ise bu iddiayı reddetmişti.


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