Kanada, Harry ve Meghan için güvenlik sağlamayı bırakıyor

Kraliyet üyeliğinden ayrılmalarının ardından Kanada’ya yerleşen Harry ve Meghan’a hükümet tarafından sağlanan güvenlik hizmetlerinin durdurulmasına karar verildi.

Çifte, Kasım ayından bu yana aralıklı olarak Kanada Kraliyet Polisi tarafından güvenlik hizmeti sağlanıyordu. Nitekim Harry ve Meghan’a, milyonlarca dolara mal olacağı tahmin edilen ve kamu tarafından finans edilen güvenlik hizmeti, hükümetin kararıyla sonlandırılıyor.

Kanada hükümeti, dün yaptığı açıklamada, Harry ve Meghan’ın şu anda ‘Uluslararası Korumalı Kişiler’ olarak tanındıklarını Kanada’nın gerektiğinde güvenlik yardımı sağlama yükümlülüğü olduğunu belirtti. Sağlanan güvenlik hizmeti, önümüzdeki haftalarda Meghan ve Harry’nin ‘dük’ ve ‘düşes’ statülerini bırakmalarıyla birlikte sona erecek.

‘Prens’ ünvanını istemiyor

Dük ve düşes, yayınladıkları resmi açıklama ile artık kraliyetle ilgili hiçbir ünvanı taşımak istemediklerini bildirdi. Bundan sonraki hayatlarında ve yapacakları işlerde adlarının kraliyet ünvanlarıyla yer almasının haksızlık olacağını belirten çift bütün ünvanlarını geride bırakıyor.

Saraya yakın kaynaklar, Harry’nin kararının Kraliçe Elizabeth’i tam anlamıyla hayal kırıklığına uğrattığı bilgisini verdi. Kaynaklara göre Kraliçe, torununun kararlarının kraliyet için utanç verici olduğunu düşünüyor.

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