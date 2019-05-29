Kanada ile akademik ortaklık

MEF Okulları ile ‘Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Birimi’ arasında eğitim iş birliği anlaşması yapıldı. Anlaşmayı MEF Okulları Genel Müdürü Erdoğan Bozdemir, Ontario Milli Eğitim Bakanlığı Upper Canada Milli Eğitim Müdürlüğü Uluslararası Programlar Müdürü Matthew Raby imzaladı. Anlaşma kapsamında MEF öğrencileri, Kanada Ontario Eyaleti’nde Müdürlüğün sorumluluk alanındaki devlet okullarında eğitim alacak.

Çift diploma alma imkanı

Üç farklı alternatifi kapsayan anlaşma çerçevesinde MEF Okulları öğrencileri, Türkiye’deki öğrencilik hakları kaybolmadan Kanada’da eğitim alabilecek. Upper Canada anlaşma kapsamında Türkiye’ye geri dönen MEF öğrencilerine özel olarak online dersler açmayı ve bu online derslerin sınavlarını Türkiye’de kuracağı özel bir sınav merkezinde uygulamayı planlıyor. MEF Okulları öğrencileri Kanada’ya tekrar dönmeden Türkiye’deki mezuniyetleriyle eş zamanlı olarak Ontario Eyaleti Devlet Lisesi Diplomasına da sahip olabilecek.