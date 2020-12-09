Dünya Kanada, Pfizer ve BioNTech'in corona virüs aşısını onayladı

Kanada, Pfizer ve BioNTech'in corona virüs aşısını onayladı

Dünya

Kanada, Pfizer ve BioNTech'in corona virüs aşısını onayladı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen corona virüs aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu.

09 Aralık 2020, Çarşamba 21:50 Son Güncelleme:
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Kanada, ABD'li Pfizer ve Alman Biontech firmaları tarafından üretilen yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu. Bakanlık, söz konusu aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacağını açıkladı.

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İngiltere, Kovid-19 aşısını 2 Aralık'ta onaylamıştı

Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.

İngiltere de, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.

AA


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