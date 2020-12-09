Kanada, Pfizer ve BioNTech'in corona virüs aşısını onayladı
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen corona virüs aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu.
09 Aralık 2020, Çarşamba 21:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kanada, ABD'li Pfizer ve Alman Biontech firmaları tarafından üretilen yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu. Bakanlık, söz konusu aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacağını açıkladı.
İngiltere, Kovid-19 aşısını 2 Aralık'ta onaylamıştı
Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.
İngiltere de, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.
AA
BUNLARI DA OKUYUN