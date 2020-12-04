Dünya Kanada polisi kayıp Türk gencini arıyor

Kanada polisi kayıp Türk gencini arıyor

Dünya

Kanada polisi kayıp Türk gencini arıyor

Kanada'da kaybolan Türk genci için polis seferber oldu. Kanada polisi, 2 Aralık’tan beri kayıp olan Türk genci Ece Eğerci’yi aradıklarını duyurarak, vatandaşların kayıp genç hakkında herhangi bir bilgiye ulaştıkları takdirde polise bildirmesini istedi.

04 Aralık 2020, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kanada'da polis her yerde kaybolan bir Türk gencini arıyor. Toronto polisi sosyal medya üzerinden duyuru yaparak Ece Eğerci adlı Türk genci hakkındaki bilgileri paylaştı. Kanada’da Toronto polisi, 2 Aralık’tan bu yana kayıp olan Ece Eğerci adında bir Türk gencini aradıklarını duyurdu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Toronto polisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eğerci’nin fiziksel özellikleri tarif edilerek, fotoğrafları paylaşıldı.



İlgili Haberler
Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği önünde alarm


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Kılıçdaroğlu'na 2 kritik soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
12 Mart anısı: Asker kişi
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Dijital dönüşüme Türkiye damgası
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Joe Biden, vatandaşlardan 100 gün maske takmalarını isteyecek