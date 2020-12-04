Kanada polisi kayıp Türk gencini arıyor

Kanada'da polis her yerde kaybolan bir Türk gencini arıyor. Toronto polisi sosyal medya üzerinden duyuru yaparak Ece Eğerci adlı Türk genci hakkındaki bilgileri paylaştı. Kanada’da Toronto polisi, 2 Aralık’tan bu yana kayıp olan Ece Eğerci adında bir Türk gencini aradıklarını duyurdu.

Toronto polisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eğerci’nin fiziksel özellikleri tarif edilerek, fotoğrafları paylaşıldı.









İlgili Haberler Kanada'da Türkiye Büyükelçiliği önünde alarm



