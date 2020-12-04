Kanada polisi kayıp Türk gencini arıyor
Kanada'da kaybolan Türk genci için polis seferber oldu. Kanada polisi, 2 Aralık’tan beri kayıp olan Türk genci Ece Eğerci’yi aradıklarını duyurarak, vatandaşların kayıp genç hakkında herhangi bir bilgiye ulaştıkları takdirde polise bildirmesini istedi.
04 Aralık 2020, Cuma 13:44 Son Güncelleme:
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Kanada'da polis her yerde kaybolan bir Türk gencini arıyor. Toronto polisi sosyal medya üzerinden duyuru yaparak Ece Eğerci adlı Türk genci hakkındaki bilgileri paylaştı. Kanada’da Toronto polisi, 2 Aralık’tan bu yana kayıp olan Ece Eğerci adında bir Türk gencini aradıklarını duyurdu.
Toronto polisinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eğerci’nin fiziksel özellikleri tarif edilerek, fotoğrafları paylaşıldı.
https://mobile.twitter.com/TPSOperations/status/1334550185662443523