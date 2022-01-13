Kanada'nın Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault iki gün önce, aşı yaptırmayanların vergi ödeyeceğini duyurmuştu.

Yetişkinlerin yüzde 10'unun aşısız olduğunu söyleyen Legault, "Bu kesim, eyalette kalan herkes için mali yük oluşturuyor. Böylesi bir önlemin, fedakarlık yapan yüzde 90'lık kesime borcumuz olduğunu düşünüyorum” demişti.

Öte yandan uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve miktarın ne kadar olacağı açıklanmamıştı. Legault, meblağın yüksek olacağını bildirmişti.

Bu açıklamanın ardından ilk doz aşısını yaptıranların sayısı çoğaldı. Quebec Eyaleti Sağlık Bakanı Christian Dube açıklamanın yapıldığı gün "7 bini aşkın kişinin ilk aşısı için randevu aldığını" söyledi:

"Bu birkaç gün içindeki en yüksek sayı. Cesaret verici."

Muhalefet ise vergi kararına tepkili. Quebec Muhafazakar Partisi lideri Eric Duhaime verginin halkı "böleceğini" savunuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise karar hakkında yorum yapmayacağını ve daha fazla ayrıntı görmesi gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 8,5 milyon kişinin yaşadığı Quebec'te son dönemde vaka sayısı arttı. Eyalette gece sokağa çıkış yasağı ve özel alanlarda toplu buluşma kısıtlaması uygulanıyor. Aşısızların alkol ve esrar satılan dükkanlara girişleri de yasaklandı. Restorana, spor salonuna veya maça gitmek için de aşı kartı gerekiyor.