Kanada’da iki farklı uçağın pilotlu UFO gördüklerini açıkladı

30 Temmuz günü, biri askeri diğeri ticari olmak üzere iki ayrı uçağın pilotları, Kanada'nın Atlantik kıyısındaki Saint Lawrence Körfezi üzerinde gizemli yeşil bir UFO'nun bulutların arasında kaybolduğunu bildirdi.

Kanada hükümetinin havacılık olay veritabanında 11 Ağustos'ta yayınlanan bir rapora göre, her iki uçuşta da "bir buluta uçan ve sonra ortadan kaybolan" parlak yeşil bir uçan cisim görüldü. Raporda, nesnenin her iki uçuşun da operasyonlarını etkilemediği belirtildi.

Askeri uçak, Kanada ordusuna aitti ve Ontorio’dan Almanya’nın Köln şehrine uçuyordu. Yolcu uçağıysa KLM Royal Dutch havayollarına aitti ve Boston – Amsterdam uçuşunu gerçekleştiriyordu. Yapılan incelemelerde askeri uçağın muhtemelen objeye daha çok yakınlaşmak ya da objeden uzaklaşmak için 1.000 feet yükseldiği görüldü.

Bir departman sözcüsü, ABD savunma bakanlığının aksine, Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı UFO gözlemlerini takip etmiyor.

Öte yandan iddia edilen UFO, birkaç gündür devam eden Persaid meteor yağmurundaki bir meteor da olabilir. Fakat bu konuda da herhangi bir kanıt yok.